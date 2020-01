Papa Francesco denuncia crisi del sistema multilaterale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bergoglio afferma cvhe ppare urgente riprendere il percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire dal sistema dell'Onu che lo renda più efficace, tenendo in debita considerazione l'attuale contesto geo-politico Leggi la notizia su firenzepost

francescacheeks : Una bella notizia per la comunità di Sant’Egidio e per i senza tetto. E soprattutto un bellissimo gesto da parte di… - vaticannews_it : #8gennaio Lo sguardo d’amore di #PapaFrancesco e della Chiesa per l’uomo e il bene comune - Vatican News - vaticannews_it : #8gennaio #PapaFrancesco all'#udienzagenerale ricorda che, quando un cristiano fa esperienza di salvezza, non la tr… -