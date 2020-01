Non ne vale pena (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non ne vale pena Di Vincenzo Calafiore 09 Gennaio 2020 Udine ( Tratto da Blu Oltremare) Romanzo in cantiere Arriva Leggi la notizia su laprimapagina

LegaSalvini : #Borgonzoni: A volte un sorriso vale più di mille parole: grazie di ?? per esserci stati sempre, anche in questi gi… - marcobardazzi : Bella iniziativa del @Corriere per immaginare il futuro delle edicole. La disruption che viviamo non significa canc… - davidefaraone : 'Rispettiamo il lavoro della magistratura ma consideriamo questo un provvedimento sproporzionato”. Sembra scritto d… -