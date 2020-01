Milano delitto podere Ronchetto, la confessione choc del nipote omicida (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le ha detto “ciao nonna”, e poi l’ha uccisa. Il puzzle sulla storia della 92enne trovata morta la scorsa domenica mattina con una grossa ferita al cranio al podere Ronchetto, un agriturismo nella periferia di Milano, incomincia a comporsi: il delitto è avvenuto per mano del nipote. Ventiduenne, di origini bulgare, Dobrev Damian Borisov quando ancora era minorenne era stato affidato al figlio di Carla Quattri Bossi, la donna uccisa nella sua stessa casa per non aver dato “10 o 15 euro” al nipote. “Le ho detto “Ciao nonna, mi presti 10 o 15 euro?” Lei non mi ha risposto e io a quel punto ho perso il controllo e l’ho spinta…” delitto al podere Ronchetto, la confessione choc del nipote “Presi i soldi sono scappato e mi sono recato in un locale, esattamente la discoteca Just Cavalli (…) spendendo i soldi con delle ... Leggi la notizia su urbanpost

