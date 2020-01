Mercato Napoli – Privarsi di Fabian con i nuovi arrivi sarebbe un autogol (Di giovedì 9 gennaio 2020) Montefusco sul Napoli: arrivano buoni giocatori, ma non grandi giocatori. Bisogna capire che impostazione si vuole dare alla squadra. Calemme: Privarsi di Fabian, con questi due nuovi acquisti, sarebbe un autogol sia da un punto di vista tecnico che economico Mercato Napoli – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare dei nuovi arrivi in casa Napoli e di un eventuale partenza dal capoluogo campano di Fabian Ruiz. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net: Mercato Napoli – Omini: “La chiamata di Napoli è stata troppo forte per Demme. E’ lui l’ago della bilancia” Niccolò Omini, Sky: “Demme gioca al Lipsia dal 2014, ha fatto parte di questo progetto fin dalle minori categorie del calcio tedesco. E’ il capitano del ... Leggi la notizia su forzazzurri

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, trattativa in chiusura per #Demme ? Centrocampista atteso in #Italia stasera… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, non solo #Lobotka del #CeltaVigo ?? Offerta anche per #Demme del #Lipsia… - GDF : #Napoli: lotta al traffico di sostanze #stupefacenti. La #GdF ha #sequestrato 33 chili di #cocaina che avrebbero fr… -