Mancini: querele per chi parla a sproposito di Pd romano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “Adesso basta farsi pubblicita’ parlando male del Partito Democratico di Roma”. Lo dichiara Claudio Mancini, Deputato del Partito Democratico e Tesoriere del PD di Roma. “Voglio avvisare amici, compagni e commentatori che con troppa facilita’ accostano l’immagine del PD di Roma a presunte gestioni opache del tesseramento – continua Mancini – che la pazienza dei nostri militanti e’ finita”. “Nella mia qualita’ di rappresentante legale del Partito Democratico di Roma ho dato mandato ai nostri legali di valutare gli estremi per querelare chi parla a sproposito di noi. I risarcimenti per i aiuteranno a ridurre il debito”, ha concluso Mancini. L'articolo Mancini: querele per chi parla a sproposito di Pd romano proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

