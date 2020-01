"La Regina l'ha saputo dalla tv": l'ira dei reali su Harry e Meghan - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Rossi  L'annuncio: "Rinunciamo allo status" Un "tesoretto" da capogiro "Meghan manipola Harry?" Il web contro Harry e MeghanUn nuovo scatto di ribellione per Harry e Meghan, che hanno annunciato il loro “divorzio” dalla royal family senza avvertire la Regina Elisabetta la quale sarebbe amareggiata e fa sapere attraverso un comunicato di Buckingham Palace che la decisione dei Sussex non sarà di facile attuazione Quali sono le vere intenzioni di Harry e Meghan? La sera dell’8 gennaio scorso hanno annunciato pubblicamente il loro addio alla royal family. La decisione era nell’aria da un po’, ma i duchi di Sussex non sono stati così chiari nelle loro spiegazioni. Non solo. Vanity Fair e Royal Central riferiscono che Harry e Meghan non avrebbero avvertito la Regina Elisabetta della loro scelta e neppure gli ... Leggi la notizia su ilgiornale

