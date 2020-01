Kaspersky mette in guardia dal malware Shopper, capace di creare non pochi problemi agli ignari utenti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kaspersky ha scovato un nuovo malware per Android capace di visualizzare annunci pubblicitari indesiderati, pubblicare false recensioni sul Google Play Store e non solo: ecco come funziona Shopper e come contrastarlo. L'articolo Kaspersky mette in guardia dal malware Shopper, capace di creare non pochi problemi agli ignari utenti proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Kaspersky mette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kaspersky mette