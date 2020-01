Harry e Meghan Markle come Edoardo e Wallis Simpson: prima l’amore poi la famiglia reale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Wallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonSenza dubbio Wallis Simpson è stata una delle donne più celebri del mondo, l’unica a vantare il primato di aver fatto abdicare un re d’Inghilterra. Finora. Perché da oggi in poi Meghan Markle ci va molto vicino. L’ex attrice americana, infatti, è considerata «la forza trainante» dietro la decisione di Harry, un tempo nipote prediletto di Sua Maestà, di allontanarsi dal resto della famiglia reale, rinunciando al suo diritto di nascita: essere un membro «senior» ossia importante dei Windsor. A spingere Harry ad agire così è senza dubbio «l’amore». Stesso «motore» di Edoardo, zio dell’attuale sovrana. Correva l’anno 1936 quando il reale, che per 11 mesi era stato Edoardo VIII, ... Leggi la notizia su vanityfair

