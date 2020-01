Grande Fratello Vip, Rita Rusic e Andrea Denver hanno avuto una storia (Di giovedì 9 gennaio 2020) La prima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata da poche ore, ma già si parla di un possibile ritorno di fiamma tra due concorrenti. Non lo sapeva (quasi) nessuno, ma in passato Rita Rusic e Andrea Denver hanno avuto una storia. Il conduttore Alfonso Signorini, durante la prima puntata del reality, ha svelato: "Un informatore mi ha detto che tra loro c'è stata una certa complicità". Andrea Denver, italiano ma esportato in America, vive a Los Angeles. Rita Rusic, ormai da anni, fa base a Miami. "Lei è vicina a me, io vado spesso a Miami", ha dichiarato il gieffino una volta dentro la Casa del Grande Fratello Vip. 28 anni lui, 59 lei, tra loro ci sono 31 anni di differenza. Chissà se all'interno delle mura di Cinecittà riesploderà la passione tra i due concorrenti?Grande Fratello Vip, Rita Rusic e Andrea Denver hanno avuto una storia ... Leggi la notizia su blogo

