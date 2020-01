Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto commossa: il fidanzato le fa una sorpresa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paola Di Benedetto è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel giorno del suo compleanno, Federico Rossi le fa un’emozionante sorpresa È andata in onda ieri 8 gennaio su Canale 5 la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tra i concorrenti c’è anche la bellissima Paola Di Benedetto. Ieri era il compleanno dell’ex madre natura di Ciao Darwin, proprio per questo il fidanzato Federico Rossi le ha fatto una bellissima sorpresa prima che lei varcasse la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Prima del suo ingresso nella casa Signorini ha annunciato che era il suo compleanno, davanti a lei è arrivata una torta e un mazzo di 25 rose rosse. Il conduttore ha detto a Paola Di Benedetto di controllare il mazzo di rose perché poteva esserci anche un bigliettino, in realtà non era così, ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

