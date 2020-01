Giovanni Custodero, sceglie di entrare in coma farmacologico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giovanni Custodero, ex portiere del Fassano, sceglie di farsi indurre il coma farmacologico. Troppo dolore causato dal sarcoma osseo che lo ha colpito due anni fa. Il venticinquenne ha deciso di mettere fine così alla sua sofferenza e lo ha scritto sui social, salutando tutti quelli che lo seguono e lo amano. Giovanni Custodero, 25 anni, ex portiere del Fassano, squadra di serie C2 di calcio a 5, aveva scoperto di essere malato circa 2 anni fa. Poco fa l’annuncio che ha sconvolto tutti i suoi amici e fan: a Giovanni Custodero verrà indotto il coma farmacologico, per sua scelta. Ecco come ha spiegato lui stesso questa decisione: “Il dolore è troppo, ho scelto l’induzione al coma farmacologico: terminerò così il mio percorso sperando di essere stato d’aiuto a molte persone”. Il post comparso sul ... Leggi la notizia su bigodino

