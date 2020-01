Cusano, il trapianto di midollo a Filippo a Brescia: la sua storia a La Vita in diretta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il piccolo Filippo di Cusano Milanino è stato operato al midollo osseo. La sua storia ha emozionato e mobilitato tantissime persone. Finalmente l’operazione è avvenuta come raccontato oggi a La Vita in diretta. Filippo è nato il 19 aprile scorso a Cusano Milanino. A 3 mesi gli viene diagnosticata la sua malattia rara che colpisce un bambino su 5.000. Per i medici non esiste una cura farmacologica, ma solo un trapianto di midollo osseo. Nei mesi scorsi i genitori si sono mobilitati con una campagna social ed è subito partita una gara di solidarietà. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

