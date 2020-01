Bimba nascosta in uno zaino: è morta asfissiata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una Bimba di un anno è morta asfissiata dopo che il patrigno l’ha nascosta in uno zaino e lasciata nel bagagliaio dell’auto mentre si recava al lavoro. La piccola Marion Jester-Montoya è morta in Texas martedì 7 gennaio. Il giorno successivo il 27enne Trevor Rowe è stato arrestato con l’accusa di omicidio di primo grado. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe portato la bambina sul luogo di lavoro prima di metterla in uno zaino lasciandola poi all’interno dell’auto. Bimba nascosta in uno zaino Secondo quanto ricostruito, il colpevole sarebbe il fidanzato della madre della piccola. L’uomo avrebbe nascosto la Bimba in uno zaino nel bagagliaio della sua auto. Rowe sarebbe tornato a controllare la piccola all’ora di pranzo accorgendosi che lei era sgattaiolata fuori dalla borsa. A quel punto, invece che liberarla, il patrigno ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : #Bimba nascosta in uno zaino: è morta asfissiata -