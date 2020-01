Autostrade, il piano da un miliardo per evitare la revoca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Messaggero, che di solito è molto attento alle evoluzioni del dossier Autostrade in seno al governo, racconta oggi che Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture, e il premier Giuseppe Conte sono al lavoro su un piano da un miliardo che eviterebbe la revoca della concessione in cambio di una maximulta e della riduzione delle tariffe autostradali. Una soluzione che permetterebbe di evitare lo scontro giuridico sugli indennizzi e potrebbe anche dare qualcosa in pasto all’opinione pubblica: Di certo la De Micheli si aspetta investimenti rilevanti e pedaggi calmierati per un periodo di tempo congruo e chiede che vengano messi in campo altri 700 milioni. Finora Aspi ha respinto questa impostazione, tracciando due linee Maginot: è scettica sull’offrire riduzioni in maniera strutturale e non vuole ridiscutere i termini della convenzione che prevedono, come noto, indennizzi ... Leggi la notizia su nextquotidiano

