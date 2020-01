Atalanta, agente Caldara: «Torna a casa» (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’agente di Caldara commenta l’imminente trasferimento del difensore del Milan all’Atalanta: «Torna a casa» Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il trasferimento del difensore dal Milan all’Atalanta: «La scelta di Mattia è chiara. Torna a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l’esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti». «Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

