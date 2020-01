Andrea Denver racconta com’è stata la sua esperienza con Taylor Swift (Di giovedì 9 gennaio 2020) Andrea Denver è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip e Mercoledì 8 ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il modello italiano attualmente risiede negli Stati Uniti e, come ha raccontato lui stesso, la sua carriera ha avuto una vera e propria svolta in modo del tutto casuale: quando era sulla spiaggia infatti è stato notato da alcuni agenti che lo hanno scelto per apparire nel nuovo video di Jennifer Lopez. Proprio le opportunità che ha avuto di incontrare grandi nomi del mondo dello spettacolo internazionale sono stato argomento della giornata di oggi nel daytime. Il ragazzo infatti si è confidato con Clizia Incorvaia ed ha raccontato le sue esperienze con alcune delle celebrità che ha conosciuto Il mio primo lavoro è stato il video di Jennifer Lopez. Lei è di una gentilezza disarmante. Lei bravissima, ma anche Madonna squisita. Parole ... Leggi la notizia su trendit

