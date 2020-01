Addio a Francesco Paolo Averna: un tumore ha stroncato la vita del produttore del noto amaro italiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) E’ morto oggi a Milano Francesco Claudio Averna, 66enne ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro. L’imprenditore era ricoverato all’Istituto Tumori per un cancro che non gli ha dato scampo. Nel 2012 aveva ricevuto dal Quirinale l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana, aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino al 2014. Lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. I funerali verranno celebrati lunedi’ a Caltanissetta.L'articolo Addio a Francesco Paolo Averna: un tumore ha stroncato la vita del produttore del noto amaro italiano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

