Uomini e Donne: Daniele Dal Moro sarà il prossimo tronista? Ecco gli indizi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Daniele Dal Moro si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Il giovane si è messo in luce per la sua spontaneità e per il suo bel aspetto. Ha fatto parlare di sé durante il reality più longevo della televisione per la sua relazione con Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta che ha emozionato e divertito tutta Italia. Nelle ultime ore circola sul web un’indiscrezione che vorrebbe il giovane come uno dei candidati per il ruolo di tronista. Si tratterebbe per lui di una grande importante opportunità televisiva che potrebbe farlo conoscere ancor di più. Ovviamente non sono arrivate né conferme né smentite da parte del diretto interessato anche se ci sono alcuni indizi che potrebbero avvalorare questa tesi. Chi è Daniele Dal Moro il nuovo tronista Per chi non lo conoscesse Daniele Dal Moro è stato uno dei ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… - matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… -