Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio l’iran ha lanciato nella notte l’atroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti 15 missili a corto raggio sono stati lanciati contro le basi irachene che ospita militari statunitensi quella di al-assad è quella di Herbie dove è presente anche un contingente italiano di questi secondo un funzionario americano 4 non hanno colpito il bersaglio secondo un primo contingente Italia e secondo un primo bilancio diffuso dalla TV di Stato iraniana ci sarebbero almeno 80 morti 200 feriti i soldati italiani sono stati messi in sicurezza in un bunker sono tutti illesi per l’esercito non è stato colpito nessun militare iracheno l’attacco battezzato operazione solemani martire è avvenuto nello stesso orario della morte del generale ... Leggi la notizia su romadailynews

