The Witcher 3 torna tra i giochi più venduti in digitale su PS4 grazie alla serie Netflix (Di mercoledì 8 gennaio 2020) The Witcher è diventata una IP molto popolare quando il terzo gioco della serie, The Witcher 3: Wild Hunt, è stato pubblicato nel 2015. Questo gioco ha contribuito a mettere in risalto lo sviluppatore CD Projekt RED, rendendo il loro prossimo titolo, Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi del 2020. Ma non sapevamo che questo era solo l'inizio. Il nuovo show di Netflix basato su The Witcher sta riportando al successo l'RPG.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

