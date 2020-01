“The future is now”, a Cortina un Open Day per festeggiare la nuova cabinovia Tofana-Freccia nel Cielo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Cortina si respira aria di novità. Protagonista di quest’atmosfera di rinnovamento la storica funivia Tofana – Freccia nel Cielo che domenica 12 gennaio organizza l’Open Day “The future is now” per festeggiare la prima e nuova cabinovia del panorama ampezzano. Per l’occasione, il tratto che dalla stazione di partenza conduce a Col Druscié (1778 m) sarà accessibile gratuitamente e permetterà di sciare liberamente sui tracciati Col Druscié A e B. La stagione invernale 2019/2020 ha presentato un importante cambio di look per lo storico complesso funiviario Tofana – Freccia nel Cielo, sostituendo il vecchio impianto del primo troncone con una nuova e moderna cabinovia. Collegando la stazione a valle con quella di Col Druscié (1788 m), si compone di 47 moderne cabine in grado di trasportare 1800 persone all’ora, diminuisce al massimo i tempi di attesa e assicura alti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

_carcrashart : con il filtro di instagram 'the name of your future husband' mi è uscito ben wELL - ExoticsOnCrack : RT @ExoticsOnCrack: Progetto Banner per Kai e Baekhyun per il “WE ARE THE FUTURE” a Parigi ???? ?? #BAEKHYUN “??? ???? ?? (Kyoongie che illum… - nicologno : @francescocosta Ne parla anche Angus Deaton, Nobel per l’economia nel 2015 -