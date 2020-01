Stranger Things 4 riparte dalla Lituania? L’inizio delle riprese potrebbe seguire le orme di Chernobyl (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Arrivano dagli Usa gli ultimi rumors su Stranger Things 4 e le riprese che dovrebbero ormai iniziare a giorni. Abbiamo spesso parlato di questo momento pensando a quello che sarà e cosa succederà nei nuovi episodi ma le nostre teorie potrebbero essere destinate a cambiare ancora una volta. L'esplosione che potrebbe aver ucciso Hopper ha cambiato la vita dei protagonisti che si sono divisi proprio per poter riprendere in mano le loro vite dimenticando tutto quello che è successo in questi ultimi anni, questo li porterà in luoghi diversi da quelli fino a questo momento conosciuti? Sembra proprio di sì almeno secondo quanto rivelano gli ultimi rumors relativi alle riprese di Stranger Things 4 secondo cui la produzione iniziale avrà luogo all'estero. Secondo il re degli scoop Charles Murphy sembra proprio che la quarta, e forse ultima, stagione della serie inizierà le riprese nello ... Leggi la notizia su optimaitalia

