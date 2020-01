Stato batteria per OnePlus 6 dopo l’aggiornamento Android 10: bollettino dell’8 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ci sono alcune osservazioni da fare in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto OnePlus 6, se non altro perché lo smartphone è uno dei più popolari in Italia tra quelli che sono stati commercializzati dal produttore in questi anni. In particolare, dopo aver analizzato alcuni problemi risolti dall'aggiornamento Android 10 subito dopo il suo rilascio, come avrete notato con il bollettino condiviso nei giorni scorsi, oggi 8 gennaio voglio soffermarmi più in particolare sull'impatto che il pacchetto software ha avuto nei confronti della batteria. Le prime impressioni sulla batteria OnePlus 6 con Android 10 In particolare, ritengo che l'autonomia di OnePlus 6 sia migliorata in condizioni poco stressanti per lo smartphone, rispetto a quanto riscontrato fino a poche settimane fa. Ad esempio, lasciando il device acceso e senza particolari processi che lavorano in background, ... Leggi la notizia su optimaitalia

