Sea of Thieves festeggia il traguardo di 10 milioni di giocatori dal lancio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella giornata di oggi Sea of Thieves ha festeggiato il traguardo di 10 milioni di giocatori dal suo lancio, per questo motivo l'Executive Producer di Rare Joe Neate ha pubblicato uno speciale messaggio di ringraziamento per i fan."Siamo molto entusiasti di annunciare che Sea of Thieves ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di giocatori, rendendola l'IP più di successo (tra quelle nuove) di Microsoft nello in questa generazione. Per tutti qui in Rare, la community di Sea of Thieves rappresenta la cosa più bella che può essere il gaming, al suo interno abbiamo giocatori provenienti da più di 8 nazioni e riunendo giocatori Xbox Game Pass, Xbox One e PC." - recita parte del messaggio."Sea of Thieves ti coinvolge in un'esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all'esplorazione e ai saccheggi: vivi da filibustiere ed entra di diritto nella leggenda. Senza ruoli ... Leggi la notizia su eurogamer

