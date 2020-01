Scontrino elettronico per Regime Forfettario 2020: obbligo e requisiti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Scontrino elettronico per Regime Forfettario 2020: obbligo e requisiti Nessun esonero per lo Scontrino elettronico a differenza di quello applicato sulla fattura elettronica per le partite Iva che percepiscono sotto i 65 mila euro annui di ricavi e hanno un’attività commerciale. Non sono escluse nemmeno le partite Iva che aderiscono al Regime Forfettario 2020, in quanto la normativa vigente non fa cenno a questa tipologia di Regime come esclusa dall’obbligo di emettere Scontrino elettronico. In breve, nel decreto Mef del 16 maggio 2019, i soggetti che operano in regimi Iva diversi dall’ordinario non rientrano nell’elenco dei soggetti esonerati. Scontrino elettronico Regime Forfettario 2020: come funziona Quel che è noto è che si avrà tempo fino al 2 marzo per adeguarsi alle nuove regole, che prevedono l’acquisto di un nuovo registratore telematico (o l’aggiornamento di quello ... Leggi la notizia su termometropolitico

