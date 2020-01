Rita Pavone “sovranista”: polemica su Sanremo (e sua replica) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’annuncio della partecipazione di Rita Pavone a Sanremo (una dei due big aggiunti a sorpresa da Amadeus) ha scatenato una marea di polemiche e sfottò sui social, tra chi non ha ancora dimenticato alcune sue affermazioni infelici sui social, e la accusa di “sovranismo” e chi semplicemente la considera una scelta antica, in un Festival che vorrebbe invece guardare al futuro. A sua difesa, si sono mobilitati molti giornalisti, colleghi ed esperti di musica, nel sottolineare insieme come Rita sia un mostro sacro della musica italiana, un’artista con una carriera di tutto rispetto. La stessa cantante, in una intervista rilasciata a Repubblica, ha cercato di mettere un punto alla querelle, spiegando di essere stata chiamata a Sanremo per cantare, non per fare politica. Anche perché lei di politica capisce poco e certe sue affermazioni social del passato sono state ... Leggi la notizia su dilei

frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - matteosalvinimi : Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone?????? Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti -