Previsioni Meteo Torino e Piemonte: l’alta pressione garantisce un’altra giornata di bel tempo domani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Torino domani, giovedì 9 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: nessuna novità in vista: alta pressione che domina la scena Meteorologica sul Nord-Italia, con conseguente tempo stabile anche sulle regioni nord-occidentali. Sole prevalente salvo qualche annuvolamento tra basso Piemonte orientale e Liguria, ma senza fenomeni associati. Clima mite per il periodo, a tutte le quote. Mar ligure poco mosso.L'articolo Previsioni Meteo Torino e Piemonte: l’alta pressione garantisce un’altra giornata di bel tempo domani ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

