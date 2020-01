Perché la visita a sorpresa di Putin in Siria è così importante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’attacco deciso dal presidente statunitense Donald Trump e terminato con l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani ha colto il mondo intero di sorpresa, mettendo in allarme non solo i nemici degli Stati Uniti ma anche i loro alleati. La mossa Usa ha infatti destabilizzato la regione mediorientale, mettendo fortemente a repentaglio gli equilibri dell’area e la sicurezza degli Stati alleati degli americani. Trump quindi ha ancora una volta dimostrato di avere ben poca considerazione di quelli che dovrebbero essere i suoi amici in Medio Oriente, soprattutto se si considera che il tycoon pare abbia lanciato la sua operazione in territorio iracheno senza preavvisare nessuno (eccezion fatta per Israele). La forza destabilizzante del presidente americano e la sua politica estera mediorientale spesso mutevole si contrappongono nettamente con quella che è invece la posizione assunta ... Leggi la notizia su it.insideover

SyssyChan22 : RT @cyanidenymph: Perché essere grassi è una colpa. Perché se si è grassi, non serve una visita Basta vedere la taglia e in automatico chiu… - _martistu_ : Mi sono svegliata con questi bei capelli mossi per via dell'umidità e del sudore, ma mi tocca lavarli via perché ri… - misteralfi : @GianDrewe @rinoalessi @thumbelulu @awkwafina Perché il breve frammento in cui non doppiano (la visita medica) è tu… -