Paura in Somalia Forte esplosione vicino al Parlamento

Forte espolsione vicino alla sede del Parlamento a Mogadiscio, in Somalia. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime o feriti. Una Forte esplosione è stata segnalata a Mogadiscio, in Somalia. La deflagrazione è avvenuta vicino alla sede del Parlamento. Solo una settimana fa un altro attacco nella capitale aveva causato la morte di 79 persone.

