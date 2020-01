Nuovo arresto per il braccio destro di Diabolik: dall’Olanda un fiume di cocaina su auto modificate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fabrizio Fabietti, ritenuto a capo con Fabrizio Piscitelli di un'organizzazione criminale in grado di importare quintali di cocaina e hashish nella capitale, è stato raggiunto da un Nuovo mandato di arresto in carcere. È accusato di aver partecipato all'importazione di ingenti quantità di droga dall'Olanda. La cocaina veniva trasportata a bordo di auto modificate. Leggi la notizia su roma.fanpage

