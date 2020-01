Nuove tensioni a corte: Kate non invita Meghan al suo compleanno - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Carlo Lanna Alla festa di compleanno di Kate Middleton non è stata invitata Meghan Markle e l'azzardo avrebbe catalizzato di nuovo l'attenzione sulle due duchesse L’anno nuovo non è iniziato al meglio per i reali inglesi. Il 2019 si era concluso con diversi rumor e pettegolezzi che riguardavano la vita privata di Kate Middleton. Infatti sul web impazza la notizia di una probabile crisi di matrimonio con il principe William e di un possibile divorzio tra i due. Ma non è tutto. Ora che Meghan Markle è tornata a Londra, dopo il suo viaggio-relax in Canada, i tabloid parlano di Nuove tensioni tra le due duchesse, tanto che si ipotizzano ancora una volta litigi e dissidi tra Kate e la Markle. Voci mai del tutto confermate, eppure secondo le ultime indiscrezioni, le due donne non riuscirebbero proprio a trovare il modo di mettere a tacere i pettegolezzi. L’atteggiamento di Meghan ... Leggi la notizia su ilgiornale

