Non mi date il reddito di cittadinanza? E io vi spacco la Posta. E’ successo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un cittadino marocchino di 39 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, ha provocato il caos nell’ufficio di via Zabarella, a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Sarà per la frustrazione di una vita passata in strada, oppure le lungaggini burocratiche sul reddito di cittadinanza, fatto sta che ieri un uomo … L'articolo Non mi date il reddito di cittadinanza? E io vi spacco la Posta. E’ successo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

micillom5s : @luigidimaio 'Drone #USA non partito da Basi #NATO in #Italia'. Costretti a precisare notizie date in un momento de… - lucazacchi1963 : Voi, che destate il ricordo del Signore , non abbiate riposo, non date riposo a lui, finché egli non abbia ristabil… - soloio0509 : RT @Alex70Fa: Fregatevene! Non le date spago, non vi fate incastrare in queste discussioni. La risposta non sono le ingiurie contro #Rai e… -