Migrante la spoglia e palpeggia. L'orrore in un parco di Bologna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Arrestato un 23enne originario del Mali. La ragazza è stata salvata dall'intervento di alcuni passanti e di un poliziotto fuori servizio Camminava da sola, per le strade buie di Bologna. E lui, un 23enne originario del Mali, l'ha notata e scambiata per una prostituta. Ma, quando la 24enne nigeriana, regolare e incensurata, ha rifiutato di avere un rapporto sessuale, l'uomo l'ha aggredita, cercando di violentarla. È successo qualche sera fa, poco prima delle 20.30. Il 23enne ha strattonato la ragazza, trascinandola fino al parco vicino, dove ha iniziato a spogliarla e toccarla. Lei, però, ha urlato, con quanto fiato aveva in corpo, riuscendo ad attirare l'attenzione dei passanti, che sono intervenuti, evitando che si compisse lo stupro. Sul posto è intervenuto anche un poliziotto della Polaria in libero servizio che, notata la scena, si è avvicinato alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

