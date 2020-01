L’ultimo saluto ad Angela Mastronardi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, sette gennaio, a Reggio Calabria, nella Parrocchia Santa Maria della Candelora, si sono celebrati i funerali di Angela Mastronardi, la ragazza di soli diciassette anni, che lo scorso cinque gennaio, ha perso la vita a causa della meningite. I medici, quando è arrivata in ospedale, hanno provato a fare di tutto, ma ogni loro tentativo è risultato vano. La comunità, proprio come i suoi familiari, sono sconvolti da quanto accaduto ed infatti la sorella, ha deciso di scrivere un messaggio, che ha commosso il mondo del web. Angela Mastronardi è arrivata in ospedale in condizioni disperate e i dottori, dopo averle fatto diverse analisi, hanno scoperto che era affetta da Sepsi Meningococcica. Aveva febbre, nausee ad altri sintomi e per questo sin da subito hanno deciso di ricoverarla. Volevano provare a fare qualcosa per cercare di salvarla, ma le sue condizioni erano ... Leggi la notizia su bigodino

