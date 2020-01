Liceo Nomentano, sabato incontro su relazione sordi-udenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – sabato 11 gennaio dalle 10 alle 12 il Gruppo AccessibiLis e il Gruppo Musica di Grande come una citta’ incontrano i cittadini e i ragazzi del Liceo scientifico Nomentano (via della Bufalotta 229, Sala Giovanni Falcone e Biblioteca) per raccontare la magia e i luoghi dell’incontro possibile fra sordi e udenti: dal linguaggio alla musica, dalla fotografia agli spazi immateriali in cui il concetto di integrazione cede il passo a un piu’ variegato flusso di relazioni spesso sorprendente e inaspettato. Paola Innocente e Ruggero Piperno introdurranno la mostra fotografica ‘Cosa mi dice la musica’ e Sabrina Zannui il cortometraggio ‘Il suono dei sensi’, tratto dal laboratorio musicale per bambine e bambini sordi e udenti diretto dal percussionista Marco Testoni: brevi interviste, video e scatti fotografici che raccontano come le vibrazioni ... Leggi la notizia su romadailynews

