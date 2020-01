Lady Gaga: 'io e Bradley Cooper bravi a fingere di amarci'/ Oprah Winfrey: 'avete...' (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lady Gaga, prima ospite del 2020 di Oprah Winfrey, ha parlato nuovamente del legame con Bradley Cooper: 'siamo stati bravi a fingere'. Leggi la notizia su ilsussidiario

balc_anus : RT @sciugher: Se Lady Gaga ha invocato le 99 persone della stanza per mesi tu puoi rispondere a una domanda più volte scansafatiche - sciugher : Se Lady Gaga ha invocato le 99 persone della stanza per mesi tu puoi rispondere a una domanda più volte scansafatic… - civi_gabri : Io boicotto Sanremo solo perchè non cè Lady Gaga del resto non mi interessa #BoicottaSanremo -