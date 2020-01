Joaquin Phoenix indosserà lo stesso smoking per tutta la stagione dei premi per evitare sprechi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Joaquin Phoenix si mostrerà a tutti gli eventi della stagione dei premi con indosso lo stesso smoking per ridurre gli sprechi, l'annuncio dalla stilista Stella McCartney. Joaquin Phoenix indosserà lo stesso smoking per tutta la stagione dei premi per evitare sprechi. L'annuncio arriva da Twitter, è la stilista Stella McCartney, che ha firmato il suo abito, a proclamarsi orgogliosa della scelta dell'attore, vegano e schierato in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente. L'impegno di Joaquin Phoenix per la salvaguardia dell'ecologia non è un mistero. Phoenix ha lanciato un messaggio chiaro e forte ai colleghi di Hollywood nel suo discorso di ringraziamento per il Golden Globe per il miglior attore protagonista nella categoria dramma per Joker. Nonostante l'esitazione (è nota l'idiosincrasia dell'attore a parlare in pubblico), l'interprete ... Leggi la notizia su movieplayer

