Ilva, dopo la sentenza riparte la trattativa sul nuovo assetto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Evitato lo spegnimento dell’altoforno 2, ora si esamina il programma dei lavori sugli impianti. Ancora aperta la partita degli ammortizzatori sociali Leggi la notizia su ilsole24ore

