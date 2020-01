Il grasso addominale fa male (anche) al cervello (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il grasso addominale non è solo un inestetismo fastidioso, ma rappresenta anche un fattore di rischio per la salute: è correlato con le malattie cardiache, l’infarto, l’Alzheimer, il diabete di tipo 2 e l’ipertensione. Ma non è finita: la «pancetta» può anche compromettere l’agilità mentale, come ha dimostrato una ricerca della Iowa State University di Ames. Gli studiosi hanno analizzato i dati, raccolti dalla UK Biobank, la biobanca britannica, su 4431 volontari, maschi e femmine, senza alcun tipo di deficit cognitivo. Poi i ricercatori hanno esaminato le correlazioni fra le variazioni della quantità di grasso sottocutaneo addominale e della massa muscolare magra con i cambiamenti dell'intelligenza fluida, per un periodo di 6 anni. Per intelligenza fluida si intende la capacità di ragionamento, di pensiero ... Leggi la notizia su gqitalia

CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: Il #peperoncino è un elisir di giovinezza. Placa la fame, stimola il metabolismo e riduce il grasso addominale, il coles… - Menotrenta : RT @CiboNelPiatto: Il #peperoncino è un elisir di giovinezza. Placa la fame, stimola il metabolismo e riduce il grasso addominale, il coles… - 0x800a : @laranamilanese già ?? anche se mi par di ricordare dalla scuola che la materia non si distrugge, ma si trasforma... in grasso addominale -