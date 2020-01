Il cane che ha aspettato il suo amico umano per mesi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diverso tempo fa, i dipendenti di un ospedale a Sao Paolo, in Brasile, hanno notato che ogni giorno fuori la struttura c’era un cane che guardava la porta e non aveva intenzione di andare via. Inizialmente credevano che fosse un randagio e per questo, lo hanno lasciato stare lì. Poco dopo, però, hanno scoperto una verità che li ha sconvolti. Il dolce cagnolino aveva seguito un’ambulanza che aveva a bordo il suo amato amico umano. Era un senza tetto ed era stato pugnalato. La ferita che aveva riportato era troppo grave e per questo, i medici nonostante il loro tempestivo intervento non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il cane, però, non poteva saperlo e per questo per quattro lunghi mesi, è rimasto seduto fuori l’ospedale ad aspettarlo, con la speranza di poterlo rivedere. I dipendenti del posto, quando hanno scoperto la sua storia, hanno subito chiamato ... Leggi la notizia su bigodino

gard_andy : RT @GabriellaBargh1: ECCO IL CANE CHE UNA VOLTA RIDEVA ORA NN PIÙ. LA RICHIESTA CHE AVEVA AVUTO DOPO MESI DI TIRA E MOLLA HA TIRATO TROPP… - HeartbeatKali : @PMO_W @ScientificGenre @agatamicia Mi pareva di ricordare il caso di Monza. Finché è legale dare sti nomi agli all… - LiaFiorio : Lo voglio! :-D -