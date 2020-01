Grande Fratello Vip: Da stasera Adriana Volpe nel reality di Canale5 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La conduttrice sarà tra i volti di punta del Grande Fratello Vip, il celebre reality di Canale5: “Ho voglia di divertirmi e fare squadra, ma state certi che, se necessario, non le manderò a dire ai miei compagni di avventura”. Debutta oggi, in prima serata su Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il papà … L'articolo Grande Fratello Vip: Da stasera Adriana Volpe nel reality di Canale5 proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -