Google vuole rendere gli smartphone Android più sicuri con queste nuove regole di Project Zero (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il team di Google che lavora a Project Zero ha annunciato un'importante novità che riguarda i tempi di diffusione dei dettagli relativi alle vulnerabilità L'articolo Google vuole rendere gli smartphone Android più sicuri con queste nuove regole di Project Zero proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

lampada0sram : @donnadimezzo @krom999 @marattin Io guardo i dati oggettivi. Le assunzioni a tempo Indeterminato sono aumentate col… - a_cup_of_tae_03 : @Serena_ot7 si va beh google fa quello che vuole?? -