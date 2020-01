Elton John dona fondi per aiutare con gli incendi in Australia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Elton John dona dei fondi da destinare ai vigili del fuoco impegnati da mesi con gli incendi in Australia che stanno devastando il paese, uccidendo persone (soprattutto pompieri) e animali. Ed è solo l’ultima star che ha deciso di mettere mano al portafoglio per dare una mano. Il cantante inglese che sta per abbandonare per sempre i concerti live, si trova proprio a Sydney in occasione della sua ultima tournée che lo ha portato a vedere con i suoi occhi quello che sta accadendo in Australia. Dal palco del concerto nella città Australiana ha deciso di annunciare la sua scelta di donare fondi per i soccorsi. “Sono senza parole di fronte al lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari. Questo è un paese magnifico, che ho visitato spesso dalla prima volta, nel 1971. Amo questo paese e quello che sta succedendo mi spezza il cuore, quindi dobbiamo unirci e combattere. Questa è la ... Leggi la notizia su bigodino

