Ecco il testamento di Qassem Soleimani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Forse si sentiva coperto da immunità, come ha scritto Guido Olimpio nei giorni scorsi, oppure semplicemente si sentiva al sicuro specialmente in Iraq, territorio che conosceva molto bene. In un articolo scritto lo scorso 4 gennaio, Matteo Carnieletto ha sottolineato come il generale Qassem Soleimani è atterrato a Baghdad con un volo di linea. L’uomo artefice della linea politica e militare di Teheran nel medio oriente, ha viaggiato da Damasco con aereo civile insieme ad altri civili. Lui, ucciso poi in un raid americano all’uscita dello scalo della capitale irachena, credeva forse di essere sì nel mirino ma non di avere la pistola già puntata sulla sua testa. Ma, in fondo, il suo ruolo ed il suo mestiere lo hanno sempre fatto vivere in ogni caso contemplando la possibilità di poter rimanere vittima. Di un attentato, così come di una congiura interna oppure, come poi è stato, ... Leggi la notizia su it.insideover

