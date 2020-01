David Bowie: stasera su Sky Arte la programmazione speciale in ricordo del Duca Bianco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una programmazione speciale dedicata a David Bowie è quella che va in onda stasera su Sky Arte, a partire dalle 21:15, nel giorno in cui il Duca Bianco avrebbe compiuto 73 anni. David Bowie è protagonista stasera su Sky Arte, a partire dalle ore 21:15, con una programmazione speciale a lui dedicata a 73 anni dalla nascita, e a quasi quattro dalla morte, avvenuta il 10 gennaio 2016. Si comincia con Beside Bowie - The Mick Ronson Story, il documentario incentrato sul chitarrista Mick Ronson, al cui talento con le sei corde si deve la fama di celebrità del calibro di Lou Reed, Morrissey, Bob Dylan e soprattutto David Bowie and The Spiders from Mars, al cui successo Ronson contribuì in maniera determinante. Grazie a una serie di preziose testimonianze, incluse quelle ... Leggi la notizia su movieplayer

Agenzia_Ansa : Esce la biografia di David Bowie a fumetti #ANSA - DjChiamaItalia : Oggi avrebbero compiuto gli anni Elvis #Presely e David #Bowie - RollingStoneita : Nel giorno di quello che sarebbe stato il 73esimo compleanno di #DavidBowie, Parlophone Records ha annunciato l’usc… -