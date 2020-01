Calciomercato Parma, Kurtic a un passo: le cifre dell’accordo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sprint Parma, Kurtic vicinissimo: le cifre dell’affare con la Spal per il centrocampista, che era nel mirino di Genoa e Torino Jasmin Kurtic è vicinissimo all’addio alla Spal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ferrarese ha trovato l’accordo con il Parma per il trasferimento del giocatore. E’ dunque lo sloveno il colpo di Calciomercato dei crociati di D’Aversa. Le due parti hanno raggiunto l’intesa per una cifra pari a 3,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 500mila di bonus. Anche il Torino ed il Genoa avevano presentato offerte per Kurtic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

