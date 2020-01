Alle 21:30 saremo in diretta con Eurolive: PS5, CES 2020, next gen ed i giochi più attesi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa sera torna con le dirette di Eurogamer.it, in particolare con la rubrica Eurolive dove parleremo di un po' di argomenti attuali.Tra questi sentiremo cos'hanno da dire Gianluca Musso e Riccardo Cantù per quanto riguarda PlayStation 5, in arrivo alla fine di quest'anno oltre a quali saranno i giochi più attesi in arrivo. Non mancheranno commenti riguardanti il CES 2020 che si sta tenendo in questi giorni e che ha svelato non poche novità in ambito tecnologico.Sintonizzatevi quindi sul canale Twitch di Eurogamer Italia a partire dAlle 21:30 con Gianluca Musso e Riccardo Cantù per commentare insieme tutto ciò che riguarda il panorama videoludico.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

