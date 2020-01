Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 15:10 (Di martedì 7 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio oltre 180 persone sono state arrestate dalla polizia Australia per aver appiccato incendi in nuovo Galles del Sud mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni alcune aree del paese quanto riferiscono i media locali precisando che da settembre Oggi sono andati in fumo oltre 7 milioni di ettari di Boschi secondo l’autorità nella maggior parte dei casi si è trattato di incendi provocati dall’uomo non c’è nessuno si ritiro dei militari italiani dall’iraq e quanto precisa il Ministero della Difesa dopo l’escalation Seguita all’uccisione a Baghdad del generale iraniano che senso le mani in seguito a un raid delle forze militari statunitensi le forze governative del premier libico fayez al-sarraj hanno ripreso il ... Leggi la notizia su romadailynews

