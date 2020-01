Traffico Roma del 07-01-2020 ore 13:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLA PINETRA SACCHETTI SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN CLETO PAPA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA GASPERINA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PROGRAMMATA PER LE ORE 16.00 DI OGGI, NEL QUARTIERE APPIO TUSCOLANO, UNA CERIMONIA COMMEMORATIVA IN VIA ACCA LARENZIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE 21.00. CERIMONIA COMMEMORATIVA, DALLE 17:00 ALLE 20.30, ANCHE IN PIAZZALE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. PRIMA DI CONCLUDERE UNA NOTIZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO METRO A – CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA, NELLE DUE DIREZIONI, PER SOCCORSO A UN VIAGGIATORE NELLA STAZIONE PONTE LUNGO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. RALLENTAMENTI TRA TERMINI E BATTISTINI. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ... Leggi la notizia su romadailynews

