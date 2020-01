The CW rinnova 13 serie tra cui Batwoman e Nancy Drew (Di martedì 7 gennaio 2020) The CW ha annunciato i propri rinnovi e tra i titoli che torneranno nella prossima stagione ci sono anche Batwoman e Nancy Drew. The CW ha annunciato il rinnovo di ben 13 serie tra cui i nuovi arrivi nel palinsesto dell'emittente Batwoman e Nancy Drew. Il network ha infatti richiesto la produzione della terza stagione di All American, Charmed, In the Dark, Legacies e Roswell, New Mexico; della quarta di Black Lightning e Dynasty; della quinta di Riverdale; e della sesta di Legends of Tomorrow e Supergirl, mentre The Flash arriva a quota sette cicli di episodi. Batwoman e Nancy Drew ritorneranno nella stagione The CW 2019-2020 per una seconda stagione. Katy Keene, lo spinoff di Riverdale che debutterà il 6 febbraio, ha ... Leggi la notizia su movieplayer

